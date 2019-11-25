Названа смертельная опасность популярной косметики

Ученые Университета штата Колорадо (США) выяснили, что лаки для ногтей и средства для их удаления выделяют опасные уровни летучих органических веществ, которые могут привести к нарушениям функции дыхательной системы, бесплодию и раку. Наибольшему риску подвергаются работники салонов красоты и те, кто часто делает себе маникюр и педикюр, сообщает издание Science Alert.

Исследователи измерили уровень бензола и формальдегида в воздухе маникюрных салонов и выяснили, что он превышает пороговые значения. Хроническое воздействие этих веществ на организм работников приводит к значительному повышению риска развития рака в течение 20 лет. Кроме того, 70 процентов работников сообщили о таких симптомах, как головные боли, раздражение кожи и глаз. 40 процентов сообщили о множественных симптомах.

По словам специалистов, полученные результаты напоминают те, что наблюдаются у работников нефтеперерабтывающей промышленности и автосервисов.

Ранее сообщалось, что ученые медицинской школы Гарварда в США выяснили, что большое число диетических добавок содержит потенциально опасные и не одобренные лекарственные препараты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!