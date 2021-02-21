Иран рассказал о пристрастии США к санкциям, буллингу и давлению

У США есть пристрастие к санкциям, буллингу и давлению. Об этом рассказал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, его цитирует Oress TV.

«Однако это не срабатывает в отношении страны с тысячелетней историей. У нас глобальная империя, которая живет дольше, чем длится история США», — подчеркнул дипломат.

Зариф отметил, что пока не видит каких-либо изменений в политике Вашингтона, и нынешний президент Джо Байден в целом повторяет политику своего предшественника Дональда Трампа. Глава МИД считает, что США должны показывать реальные действия вместо обещаний, поскольку это именно то, что нужно Ирану.

По словам Зарифа, как только все выполнят свою часть обязательств по ядерной сделке, тогда и пройдут переговоры между Тегераном и Вашингтоном. Они не будут касаться изменения соглашения или каких-то новых положений сделки, уточнил министр.

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19 февраля администрация Байдена отозвала выставленное Трампом требование восстановить санкции против Ирана и согласилась прибыть на переговоры европейских стран с Исламской Республикой.

В январе 2020 года Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий). В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций.

Договор СВПД по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками. Позже Иран уличили в грубых нарушениях договоренностей.

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