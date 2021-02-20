Иран предсказал скорую отмену санкций США вопреки продолжающимся «дипломатическим спорам». С таким мнением выступил представитель правительства Али Рабии, его цитирует Reuters.

«Мы с уверенностью прогнозируем, что дипломатические инициативы приведут к благоприятному исходу, несмотря на споры, которые являются естественной прелюдией к возвращению сторон к своим обязательствам: в том числе отмене всех санкций в ближайшем будущем», — пояснил он.

Рабии подчеркнул, что закон не противоречит обязательствам Ирана по ядерному соглашению и не является «препятствием для адекватной реакции на действия Америки».

19 февраля администрация президента США Джо Байдена отозвала выставленное его предшественником Дональдом Трампом требование восстановить санкции против Ирана и согласилась прибыть на переговоры европейских стран с Исламской Республикой.

В январе 2020 года Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий). В начале мая 2018-го бывший президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций.

Договор СВПД по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками. Позже Иран уличили в грубых нарушениях договоренностей.

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