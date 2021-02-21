Бывшая солистка «Демо» рассказала о победе над наркозависимостью

Бывшая солистка российской поп-группы «Демо» Александра Зверева рассказала о своей победе над наркотической зависимостью. Об этом пишет издание «Собеседник».

По словам певицы, с этой «темной стороной» она столкнулась в 20-летнем возрасте, когда исполнительница была на пике своей популярности. Запрещенные вещества Зверева принимала в течение полугода, пока не решила отказаться от наркотиков по «собственному желанию и решению». «Без труда и ломок – бросила в один день», — рассказала певица.

Проживающая сейчас в США Зверева радуется, что легко избавилась от зависимости. Она отметила, что сейчас ведет трезвый образ жизни и не прикасается даже к сигаретам.

Ранее Александра Зверева рассказала о разбойном нападении на ее 17-летнюю дочь Василису, произошедшем в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. По словам певицы, ее дочь избили и ограбили темнокожие девушки, когда та занималась спортом в парке неподалеку от дома. Девушке нанесли удары кулаками и локтями по голове, когда она упала ее продолжили избивать ногами.