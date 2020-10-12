Девушка избавилась от наркозависимости и показала пугающие снимки до и после

Жительница шотландского города Килмарнок избавилась от алкогольной и наркотической зависимости и показала пугающие фотографии до и после преображения. Об этом сообщает Daily Record.

28-летняя Эйнсли Лаудон (Ainsley Loudoun) рассказала, что в подростковом возрасте страдала от депрессии и пыталась покончить с собой. «Пить алкоголь я тоже начала рано. Мне казалось, что если подростки напиваются — это нормально; до какого-то момента все действительно было под контролем», — вспоминает она.

Материалы по теме «Другая сторона богатства — безумие» Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков Грязная девчонка Она начинала с краж и автостопа, а закончила созданием стомиллионного бизнеса

Со временем употребление алкоголя переросло в зависимость, к которой добавилась тяга к кокаину. «Моя жизнь буквально пошла под откос. Я все время напивалась и пропускала работу, из-за чего меня увольняли, — говорит она. — Я понимала, что либо окажусь в тюрьме, либо покончу с собой, либо избавлюсь от зависимостей. Я выбрала последний вариант».

Два года назад девушка присоединилась к группе поддержки Cocaine Anonymous и прошла программу избавления от наркомании, которая состояла из 12 шагов. С тех пор она полностью отказалась от алкоголя и наркотиков и преобразилась до неузнаваемости. Кроме того, она устроилась на новую работу.

Лаудон поделилась своей историей трансформации, чтобы призвать тех, кто страдает от зависимостей, обратиться за помощью. «Пожалуйста, не смотрите на мир в мрачных красках и не думайте о самоубийстве. Уверяю вас, существуют другие способы избавиться от боли и страдания и продолжить жить, — подчеркнула она. — Я искренне переживаю за каждого из вас, никто не заслуживает жить в таких муках».

Ранее сообщалось о жительнице Англии, которая сбежала из дома от навязанного брака и чуть не покончила жизнь самоубийством, прежде чем найти свое счастье. В результате ей удалось устроиться на работу, выиграть квартиру и встретить свою любовь.