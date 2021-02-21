Греция продлила разрешение на въезд для россиян

Власти Греции продлили до 8 марта 2021 года разрешение на въезд в страну до 500 граждан России еженедельно. Об этом сообщает ТАСС.

Все путешественники из России должны иметь отрицательный тест на коронавирус и ваучер на отель в стране или документы, определяющие временное место проживания. Прилетающие должны иметь справку о диагнозе на английском языке, в которой указаны имя, фамилия и номер паспорта. Ее необходимо предъявить работникам генерального секретариата гражданской защиты Греции и Национальной организации общественного здравоохранения.

Кроме того, прибывающие должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции, за день до прибытия в страну. Въезд в Грецию по-прежнему разрешен только через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. По прилете пассажиров будут выборочно тестировать на коронавирус.

Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что страна полностью откроет границы для российских туристов, закрытые из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, весной 2021 года при соответствии эпидемиологической ситуации нынешним прогнозам.

Въезд в Грецию до 500 россиян в неделю был разрешен с 7 сентября, его срок неоднократно продевался.