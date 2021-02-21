Украине предсказали засуху и снижение урожайности

Метеорологи предсказали Украине увеличение засушливых дней летом из-за глобального изменения климата, что может существенным образом отразиться на урожайности зерновых культур. Соответствующую статью опубликовало украинское издание «Агробизнес Сегодня».

По данным специалистов, за последние несколько лет в стране вдвое увеличилось число летних дней с температурой выше 30 градусов по Цельсию. В дальнейшем эта тенденция будет только нарастать, уже в ближайшие несколько лет интенсивность засухи в степных районах республики вырастет на 15-30 процентов, что приведет к раннему созреванию яровых сельскохозяйственных культур и снизит их урожайность.

«Участятся суховеи и грады, причем последние будут выпадать в нехарактерные для них периоды — весной и осенью», — говорится в статье.

При этом метеорологи подчеркивают, что из-за потепления в северных областях страны фермеры получат возможность выращивать озимую пшеницу, сою и подсолнечник. Культивирование кукурузы, напротив, станет проблематичным. Параллельно с этим потепление принесет аграриям распространение сорняков и вредителей, отмечают ученые.

Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников предрек Донбассу экологическую катастрофу международного масштаба из-за опасности затопления шахт, заброшенных угледобывающими компаниями. Он рассказал, что в одной из таких шахт под наименованием «Юнком» советская власть проводила ядерные испытания, загрязнив радиацией подземные воды.