Украина освоит Арктику

Украина намерена сотрудничать с Норвегией по проектам освоения Арктики. Об этом заявил посол республики в Осло Вячеслав Яцюк, сообщает High North News.

Дипломат стал первым послом Украины, посетившим архипелаг Шпицберген, где сейчас проживает более 400 граждан его страны. Большинство из них работает в российской горнодобывающей компании «Арктикуголь». «Мы [в Киеве] начинаем думать об Украине как об арктическом игроке», — сказал Яцюк.

Во время своего визита он встретился с представителями местной администрации и учеными, в частности, посетил Полярный институт и исследовательскую станцию Ню-Олесунн. По словам представителя Киева, Украина могла бы внести свой вклад в проекты, связанные с исследованием изменений климата и спутниковыми технологиями.

«Кроме того, мы всегда заинтересованы в хорошем общении с нашими гражданами и возможности защитить их, если они в этом нуждаются», — подчеркнул Яцюк.

Согласно Шпицбергенскому трактату (Свальбардскому договору) от 1920 года и Акту о Шпицбергене 1925 года, над архипелагом установлен суверенитет Норвегии. Однако все участники договора имеют равные права вести промысел и другую деятельность как на островах, так и в их территориальных водах. С 1947 года у СССР, а затем и России появились исключительные права присутствие на Шпицбергене наряду с Норвегией.

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