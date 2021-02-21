Инфекционист ответила на информацию о сроках сохранения антител к коронавирусу

Чтобы выяснить, как долго иммунитет остается с переболевшим COVID-19 или вакцинированным, необходимы длительные наблюдения. Так на информацию о сроках сохранения иммунитета к коронавирусу в беседе с РБК ответила инфекционист и педиатр Елена Мескина.

«Антитела вырабатываются, чтобы как можно быстрее начать бороться с вирусом, если он попадет в организм повторно. Но существует много других механизмов — например, клетки иммунной памяти», — пояснила эксперта, добавив, что после попадания в организм вирус может остаться в иммунной памяти. При этом наличие антител не равнозначно иммунитету к инфекции.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский считает, что в случае с иммунитетом все индивидуально. По его словам, содержание антител в организме может начать резко снижаться, но потом замедлит падение.

Ранее австрийские ученые провели масштабное исследование на горнолыжном курорте Ишгль, который стал одним из эпицентров заражения инфекцией в Европе в 2020 году. Выяснилось, что у 90 процентов участвовавших в первом и во втором исследованиях антитела сохраняются. 70 процентов респондентов, которых ученые обследовали на клеточный иммунитет, все еще имеют клеточную активность.