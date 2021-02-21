Стоимость биткоина вновь обновила исторический рекорд

Самая популярная криптовалюта планеты — биткоин — вновь обновила исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные Coindesk.

Согласно данным на 23:00 по московскому времени 21 февраля, стоимость одного биткоина взлетела до 58 тысяч долларов.

20 февраля биткоин установил новый исторический рекорд и пробила отметку в 57 тысяч долларов за коин. Всего с начала 2021 года криптовалюта подорожала более чем на 90 процентов.

Рост биткоина резко ускорился после того, как американский производитель электрокаров Tesla в феврале сообщил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), что приобрел криптовалюты на 1,5 миллиарда долларов. По мнению аналитиков, в ближайшее время он может подорожать еще на 20 процентов. Рост курса в этом году составил 470 процентов, вторым по доходности с большим отрывом было золото и только затем акции компаний.