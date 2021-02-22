Врач назвала признаки эффективности введенной вакцины от COVID-19

Доктор Аманда Кон из Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний США назвала три признака того, что введенная пациенту вакцина от коронавируса работает. Ее слова приводит портал BGR.

По ее словам, об эффективности препарата говорят боль в месте укола, усталость, а также лихорадка с субфебрильной температурой в пределах 37,1-38 градусов по Цельсию.

Как считает врач, все эти признаки говорят о том, что вакцина делает свою работу по укреплению защитных сил организма для борьбы с вирусом. Кон подчеркнула, что побочные эффекты обычно длятся несколько дней, и это не должно вызывать беспокойства.

Специалист пояснила, что таким образом организм формирует иммунный ответ на белок, «имитирующий болезнь».

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург перечислил способы повысить эффективность вакцины от коронавируса. По его словам, после прививки в течение двух дней не рекомендуется перегружать организм физическими нагрузками. Благодаря этому сформируется лучший иммунный ответ.