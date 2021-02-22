Daft Punk объявили об уходе со сцены

Группа Daft Punk объявила, что прекращает свою деятельность, сообщает сайт Pitchfork.

Французский дуэт, песни которого неоднократно признавались самыми популярными в танцевальном жанре, распался. По этому случаю группа выпустила 8-минутное видео на YouTube, озаглавленное «Эпилог». Это выдержка из фильма, снятого ее участниками в 2006 году.

Представитель группы Катрин Фразье подтвердила новость о распаде коллектива, но не рассказала журналистам, в чем его причина.

Daft Punk сформировалась в Париже в 1993 году и во многом определила стиль french touch в хаус-музыке. Ее участники не появлялись на выступлениях без своих костюмов, изображающих роботов. Хиты «One More Time» и «Harder, Better, Faster, Stronge» принесли французским электронщикам мировую известность.