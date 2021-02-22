Скандальный телеведущий ответил обещавшему убить его недоброжелателю

Скандальный британский телеведущий Пирс Морган (Piers Morgan) ответил анонимному пользователю Instagram, который пообещал убить его. Об этом сообщает The Mirror.

Пирс отметил, что заявил в полицию о смертельных угрозах от недоброжелателя. По его словам, стражи правопорядка отнеслись к ситуации «очень серьезно».

«Вы можете общаться в рамках правового поля в Twitter. Ваши слова могут быть резкими, вы можете привлекать к ответственности публичных деятелей. Вы можете говорить, что хотите, и можете высказывать свое мнение. Но вам запрещено угрожать людям смертью», — заявил Морган в эфире своей передачи Good Morning Britain («Доброе утро, Британия»).

Ведущий добавил, что также пообщался со знакомыми топ-менеджерами Facebook и Instagram, которые пообещали помочь в вычислении анонимного онлайн-тролля. Морган намерен привлечь виновника к уголовной ответственности: он даже пригрозил лично явиться в суд.

«Вот что я буду делать каждый раз, когда один из этих идиотов подумает, что поступает нормально. Потому что это не нормально, это не свобода слова, это угроза убийством. Посмотрим, насколько они храбрые, когда мы их выследим», — заключил Морган.

В середине февраля сын телеведущего Спенсер (Spencer) рассказал о смертельных угрозах в адрес его семьи, полученных от недоброжелателя. Пользователь под ником stevienewcombe написал под одной из фотографий Спенсера в Instagram, что намерен убить его отца или мать.

Морган — один из самых известных британских телеведущих. Его резкие высказывания часто подвергаются критике со стороны зрителей. В январе журналист предложил похудеть людям с ожирением, тем самым вызвав негативную реакцию в соцсетях.