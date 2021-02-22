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Трамп приготовился объявить о своем возвращении в политику

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Фото: Carlos Barria / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп готовится объявить себя предполагаемым претендентом на пост главы государства от Республиканской партии страны. О своем намерении участвовать в выборах в 2024 году он заявит в ходе первого появления перед широкой аудиторией после истечения его президентского срока, сообщает Axios.

Советник Трампа заявил, что речь бывшего президента станет «демонстрацией силы». В своем обращении политик якобы будет настаивать на том, что несмотря на потерю Twitter и Овального кабинета он все еще отвечает за происходящее в стране.

По данным портала, на этой неделе советники Трампа собираются встретиться с ним в Мар-а-Лаго, чтобы подготовить план о дальнейших политических шагах. Приближенные Трампа подчеркивают, что выступление на ежегодной конференции консервативных политических действий (CPAC) должно продемонстрировать тот факт, что бывший президент Соединенных Штатов контролирует партию — вне зависимости от того, будет ли он действительно участвовать в следующих выборах.

При этом советники экс-главы Белого дома утверждают, что в настоящий момент Трамп пользуется наиболее мощной поддержкой в партии, чем когда-либо.

Проведенный ранее опрос показал, что в США 59 процентов избирателей-республиканцев готовы поддержать бывшего американского президента в случае выдвижения им кандидатуры на следующих выборах.

21 февраля стало известно, что бывший вице-президент США Майк Пенс не захотел приходить на мероприятие, в котором будет принимать участие бывший президент. Он отклонил приглашение посетить ежегодную конференцию консервативных политических действий.

Телеканал Fox News уточнял, что бывший глава Белого дома планирует выступить на конференции в воскресенье, 28 февраля. Это будет его первое публичное выступление после истечения президентского срока.

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