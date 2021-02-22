Поддержка Трампа оказалась непоколебима после второго импичмента

В США 59 процентов избирателей-республиканцев заявили о готовности поддержать бывшего американского президента Дональда Трампа в случае выдвижения им кандидатуры на следующих выборах. Об этом свидетельствуют результаты опроса газеты USA Today и Саффолкского университета.

Еще 46 процентов заявили, что намерены последовать за Трампом, если он создаст новую партию. «Опрос показывает, что поддержка Трампа в значительной степени непоколебима и после второго процесса импичмента», — отмечает издание.

Кроме того, 27 процентов опрошенных отметили, что не намерены менять партийную принадлежность. При этом половина участников убеждена, что Республиканская партия должна быть более лояльной к бывшему президенту.

В конце января появилась информация, что бывший президент США Дональд Трамп задумал создать собственную партию, которая могла бы получить название Патриотической. Он якобы обсуждал это со своими помощниками и другими приближенными в последние дни пребывания на посту главы государства.

Позднее сообщалось, что более сотни бывших республиканцев ведут переговоры о создании новой партии правоцентристского толка, которая будет противостоять Трампу. Участники переговоров задумали отколоться от Республиканской партии из-за ее нежелания выступать против бывшего американского лидера и «его попыток подорвать демократию».