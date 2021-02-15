Рекордная доля американцев высказалась за создание новой партии

Рекордная доля американцев высказалась за создание новой политической силы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, сообщается на сайте социологической службой Gallup.

Так, 62 процента граждан поддерживают идею появления третьей партии в США, так как существующие Демократическая и Республиканская партии «плохо представляют американский народ». Этот показатель оказался максимальным за все время аналогичных опросов, которые проводят с 2003 года. В 2017-м году эту идею поддержали 61 процент американцев, в 2013-м и 2015-м по 60 процентов респондентов.

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Подобного мнения придерживаются 63 процента сторонников республиканцев, 46 процентов — среди демократов и 70 процентов независимых опрошенных. Указывается, что только треть граждан США считают, что Республиканская и Демократическая партии представляют американскую общественность надлежащим образом. Ниже показатель опускался в октябре 2013 года, тогда он достиг 26 процентов.

В конце января появилась информация, что бывший президент США Дональд Трамп задумал создать собственную партию, которая могла бы получить название Патриотической. Он якобы обсуждал со своими помощниками и другими приближенными в последние дни пребывания на посту главы государства.

Позднее сообщалось, что более сотни бывших республиканцев ведут переговоры о создании новой партии правоцентристского толка, которая будет противостоять Трампу. Участники переговоров задумали отколоться от Республиканской партии из-за ее нежелания выступать против бывшего американского лидера и «его попыток подорвать демократию».