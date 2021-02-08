Большинство американцев усомнились в процветании демократии в США. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Associated Press совместно с Национальным центром изучения общественного мнения при университете Чикаго.

Только 16 процентов американцев заявили, что демократия функционирует хорошо или очень хорошо. При этом 45 процентов респондентов считают, что демократия не функционирует должным образом, а еще 38 процентов — что работает лишь отчасти.

Отмечается, что этот показатель особенно снизился среди сторонников Республиканской партии США. Издание связывает это с заявлениями бывшего президента страны Дональда Трампа о фальсификации президентских выборов. В октябре 68 процентов респондентов-республиканцев придерживались мнения, что принципы демократии соблюдаются хотя бы частично. Однако в январе этот показатель упал до 36 процентов. У демократов наблюдается обратная тенденция: там этот показатель с осени вырос с 37 до 70 процентов.

Ранее сообщалось, что большинство американцев (63 процента) положительно оценивают работу президента США Джо Байдена в первые дни после инаугурации. По данным исследования, больше всего американцев поддерживают демократа в его подходе к борьбе с коронавирусом (69 процентов) и управлении страной (65 процентов). Также он пользуется поддержкой в видении вопросов экономики, создания рабочих мест и борьбы с терроризмом (61 процент).