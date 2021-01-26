Названа доля одобряющих первые дни президентства Байдена американцев

Большинство американцев (63 процента) положительно оценивают работу президента США Джо Байдена в первые дни после инаугурации. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного изданием The Hill совместно с компанией HarrisX.

По данным исследования, больше всего американцев поддерживают демократа в его подходе к борьбе с коронавирусом (69 процентов) и управлении страной (65 процентов). Также он пользуется поддержкой в видении вопросов экономики, создания рабочих мест и борьбы с терроризмом (61 процент). Чуть меньшей доли граждан (60 процентов) близка международная политика демократа. Подход Байдена к иммиграции одобряют 57 процентов респондентов,

Отмечается, что среди демократов уровень поддержки главы государства достигает 94 процентов. Среди избирателей, не относящих себя ни к одной из партий, его действия близки 62 процентам. При этом 70 процентов республиканцев недовольны президентством Байдена.

Ранее сообщалось, что более половины американцев (56 процентов) поддержали объявление импичмента бывшему президенту США Дональду Трампу. На вопрос о том, нужно ли предъявить Трампу обвинение в подстрекательстве к мятежу, положительный ответ дали 52 процента опрошенных. При этом с идеей запретить ему в будущем занимать государственные посты согласились 57 процентов.

Инаугурация Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США. За первый час в Белом доме политик отменил ряд решений своего предшественника на этом посту Дональда Трампа. В частности он подписал указы о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Парижское соглашение по климату.