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Стало известно о занятиях Байдена и его семьи в первые выходные президентства

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Erin Scott / Reuters

Президент США Джо Байден в первые выходные своего президентства посетил службу в католической церкви Святой Троицы в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Байден вместе со своей семьей провел на службе около получаса.

На вопрос журналистов о том, как прошла церемония, он ответил: «Прекрасно». На обратном пути кортеж остановился около одной из кофеен, чтобы сын президента Хантер Байден смог сделать заказ навынос. При этом Байден ждал его в машине, возле кортежа за это время образовалась толпа из десятков человек.

Джо Байден является вторым в истории США президентом-католиком после 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди.

Ранее сообщалось, что в первые выходные после окончания своего президентского срока бывший американский лидер Дональд Трамп отправился играть в гольф.

Инаугурация избранного президента Джо Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США. На церемонии присутствовал уходящий вице-президент страны Майк Пенс. Трамп церемонию проигнорировал, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств. Из столицы он отправился в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Перед этим он попрощался со своими сторонниками и обещал вернуться «в том или ином виде».

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