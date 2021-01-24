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Раскрыт союзник Трампа по плану об отмене результатов выборов

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Стрингер / РИА Новости

Журналисты The New York Times раскрыли личность союзника бывшего президента США Дональда Трампа, сыгравшего ключевую роль в разработке последнего плана, призванного отменить результаты выборов в стране.

По данным издания, особым соратником бывшего главы государства при попытке заменить исполняющего обязанности министра юстиции страны оказался конгрессмен-республиканец Скотт Перри. Отмечается, что он якобы сыграл «значительную роль в кризисе, разразившемся в этом месяце в верхах Минюста», и помог бывшему главе государства найти «подходящего» кандидата на пост исполняющего обязанности министра юстиции в лице Джеффри Кларка. Известно, что Перри выступал в роли посредника между ними.

Ранее журналисты The New York Times заявили, что Трамп в последние недели пребывания на посту президента США рассматривал еще одну попытку отменить итоги выборов — сменить исполняющего обязанности министра юстиции страны Джеффа Розена на одного из руководящих сотрудников ведомства, Джеффри Кларка.

Утверждалось, что с помощью Минюста США бывший глава Белого дома хотел вынудить законодателей Джорджии отменить результаты президентских выборов в штате, где победу с небольшим отрывом одержал демократ Джо Байден.

Инаугурация Джо Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США. На церемонии присутствовали уходящий вице-президент Майк Пенс, бывшие президенты Джордж Буш-младший, Барак Обама и Билл Клинтон вместе с супругами. Гимн США исполнила Леди Гага. Трамп церемонию проигнорировал, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств.

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