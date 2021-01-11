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Верховный суд снова отказался пересмотреть результаты выборов в США

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Фoто: Reuters

Верховный суд снова отказался пересмотреть иски нынешнего президента США Дональда Трампа по результатам выборов в ускоренном режиме. Об этом пишет The Independent.

Суд отклонил ходатайства о рассмотрении дел в штатах Аризона, Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. Суд по-прежнему может рассматривать апелляции, однако The Independent предполагает, что слушания могут состояться не раньше осени.

Издание отмечает, что Верховный суд продолжает игнорировать просьбы республиканцев пересмотреть результаты выборов 3 ноября. Однако несколько судей проявили интерес к делу Пенсильвании: оно касается решения Верховного суда штата продлить крайний срок получения бюллетеней по почте на три дня. Оно было принято вопреки протесту законодательного органа, контролируемого республиканцами.

В декабре Верховный суд США также отклонил поддержанный Трампом иск, который оспаривал победу демократа Джо Байдена на выборах президента. Судьи не нашли оснований для того, чтобы штат Техас, который подал иск, оспаривал итоги выборов в четырех других штатах.

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