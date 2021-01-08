Трамп исчерпал все возможности для оспаривания итогов выборов

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что его штаб исчерпал все юридические возможности для оспаривания итогов выборов. Об этом он заявил в видеообращении в Twitter.

«Нашей единственной целью было сохранить достоверность голосования, и делая это, я сражался за американскую демократию», — сказал Трамп.

Лидер страны считает необходимым реформировать избирательное законодательство США. Он заявил о необходимости реформ для того, чтобы иметь возможность проверять допуск к голосованию всех избирателей, и для обеспечения уверенности во всех будущих выборах.

Ранее Трамп обратился к своим сторонникам со словами «все только начинается». Глава государства осудил насилие в Вашингтоне и пообещал, что участники беспорядков заплатят за произошедшее. Он подчеркнул, что понимает разочарование избирателей, однако заверил, что продолжит свою «великолепную кампанию». Он заверил, что в ближайшее время займется передачей власти новой администрации демократа Джо Байдена, которая приступит к работе 20 января.

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Согласно этим данным, на президентских выборах победил Байден. В ходе протестов погибли пять человек, полиция задержала почти 70 участников беспорядков.