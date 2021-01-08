Оценена возможность привлечь Трампа к ответственности из-за штурма Капитолия

Исполняющий обязанности прокурора в Вашингтоне Майк Шервин оценил вероятность привлечения к ответственности президента США Дональда Трампа из-за беспорядков в Капитолии. Об этом сообщает телеканал CNBC.

По его словам, такое развитие событий не исключено. «Мы изучаем действия всех субъектов. Любой, кто сыграл в этом роль, что будет подтверждено доказательствами, соответствует правонарушителю», — ответил он на вопрос журналиста о роли Трампа, которого обвиняют в подстрекательстве.

Срок Трампа на посту хозяина Белого дома истекает 20 января, после чего он не будет пользоваться иммунитетом от обвинений.

Ранее избранный глава государства Джо Байден обвинил Трампа в начале беспорядков в Вашингтоне. По его мнению, республиканец пытался использовать толпу, чтобы сорвать утверждение итогов выборов в конгрессе. «Это был результат безжалостных нападок президента Трампа на демократию», — сказал демократ.

6 января протестующие сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Согласно этим данным, на президентских выборах победил Байден. В ходе протестов погибли четыре человека, полиция задержала почти 70 участников беспорядков.