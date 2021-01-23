Стало известно еще об одной попытке Трампа отменить итоги выборов

Республиканец Дональд Трамп в последние недели пребывания на посту президента США рассматривал еще одну попытку отменить итоги выборов — сменить исполняющего обязанности министра юстиции страны. Об этом стало известно газете The New York Times.

Таким образом Трамп планировал добиться признания недействительными итогов голосования в штате Джорджия. Он разрабатывал соответствующий план совместно с одним из руководящих сотрудников ведомства Джеффри Кларком.

Он рассматривал возможность отправить в отставку Джеффа Розена, ставшего и.о. министра юстиции после ухода Уильяма Барра с поста. Трамп якобы был готов назначить Кларка на занимаемую Розеном должность.

Как пишет издание, бывший президент хотел с помощью Минюста США вынудить законодателей Джорджии отменить результаты президентских выборов в штате, где победу с небольшим отрывом одержал демократ Джо Байден.

В публикации указывается, что несколько ключевых сотрудников ведомства дали понять, что уйдут в отставку в случае увольнения Розена. Бывший лидер страны якобы из-за этого отказался от выполнения данного плана.

Инаугурация Джо Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США. На церемонии присутствовали уходящий вице-президент Майк Пенс, бывшие президенты Джордж Буш-младший, Барак Обама и Билл Клинтон вместе с супругами. Гимн США исполнила Леди Гага. Трамп церемонию проигнорировал, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств.