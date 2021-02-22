Ученые задумались о ненадобности второй прививки для переболевших коронавирусом

У переболевших коронавирусом людей достаточное количество антител выделяется уже после введения первой дозы вакцины. Этот факт заставил ученых задуматься о ненадобности второй прививки от COVID-19 для перенесших инфекцию, пишет The Wall Street Journal.

Так, исследование провели в Медицинской школе Университета в Мэриленде. В эксперименте принимали участие 59 медработников. Из них у 42, переболевших коронавирусом, выработался более мощный иммунитет после первой вакцины, чем у 17 человек, которые еще не перенесли инфекцию. Отмечается, что в среднем у переболевших после первой инъекции выделяется такое же количество антител, как и у сделавших обе прививки, но не перенес COVID-19.

Эти же результаты подтверждает и исследование, проведенное в Школе медицины Икана при Медицинском центре Маунт-Синай и Онкологическом исследовательском центре Фреда Хатчинсона в Сиэтле.

Как пишет издание, переход на одну дозу для переболевших позволит перераспределить препараты таким образом, чтобы их хватило большему количеству людей. При этом такая перестройка потребует больших временных и финансовых затрат, так как необходимо проводить дополнительные исследования в этой области.

Ранее генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что российская вакцина «ЭпиВакКорона» после прививки дает иммунитет к коронавирусу на год.