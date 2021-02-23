Дрю Бэрримор в 13 лет отправили в психиатрическую больницу

Американская актриса Дрю Бэрримор рассказала, что ее отправили в психиатрическую больницу, когда ей было 13 лет. Интервью с ней было опубликовано на сайте радиоведущего Говарда Стерна.

По словам звезды, в клинику ее поместила мать. «Она создала монстра и не знала, что с ним делать. Тогда я действительно потеряла контроль, поэтому я прощаю ее за этот выбор. Наверное, она чувствовала, что ей некуда обратиться», — сказала артистка.

Она отметила, что провела в учреждении полтора года. Бэрримор вспомнила, что в клинике Van Nuys Psychiatric пациентов бросали в комнату с мягкими стенами или клали на носилки и связывали. При этом актриса заявила, что сейчас отчасти понимает свою мать, так как у нее тоже есть дети. «Я по-доброму отношусь к своей маме. Я чувствую сочувствие и понимание», — призналась знаменитость.

Ранее Дрю Бэрримор рассказала о том, как дети довели ее до слез, когда она пыталась заниматься их обучением в карантин. Она оказалась в самоизоляции с дочерями — семилетней Олив и пятилетней Фрэнки. Артистка призналась, что ее шокировала необходимость одновременно заниматься образованием и дисциплиной детей, из-за чего она каждый день плакала.