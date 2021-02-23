Робби Уильямс решил продать «населенную призраками» усадьбу

Обосновавшийся в Швейцарии британский поп-певец Робби Уильямс решил переехать насовсем и выставил на продажу усадьбу 17-го века, которая находится в деревне Комптон-Бассет, графство Уилтшир, Англия. Об этом пишет Evening Standart.

Потенциальному покупателю дома, который, как считает артист, «населен призраками», придется заплатить за него девять миллионов фунтов стерлингов (более 900 миллионов рублей).

Сам же Уильямс приобрел за 24 миллиона фунтов стерлингов виллу рядом с Женевским озером.

Отмечается, что поместье в графстве Уилтшир певец приобрел в 2008 году, однако уже в 2010-м захотел от него избавиться. Беседуя с фанатами в Instagram Live в 2020-м Уильямс признался, что от мыслей о доме «у него мурашки». Он добавил, что старшая дочь боится спать в одной из комнат, и как только она научилась говорить, она сразу сказала отцу об этом.

В сентябре 2020 года британский поп-певец Робби Уильямс в эфире ВВС Radio признался, что он «немного невротичен», поэтому на несколько месяцев уехал с женой и детьми в Швейцарию, чтобы защититься от пандемии коронавируса. В ходе интервью исполнителя спросили, живет ли он в своем доме в Лос-Анджелесе или Малибу. Уильямс ответил, что живет в горах Швейцарии.

В ноябре 2019 года стало известно, что Робби Уильямс прожил 13 лет без мобильного телефона. «У меня нет телефона с 2006 года. Я всегда использую свой ноутбук, у меня всегда есть доступ Wi-Fi», — пояснил артист. По словам звезды, посты в социальных сетях за него публикуют другие люди.