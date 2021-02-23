Рэпер Jay-Z продал половину своего бренда шампанского компании Moët Hennessy

Американский рэпер Jay-Z (настоящее имя — Шон Кори Картер) продал половину акций своего бренда шампанского Armand de Brignac компании Moët Hennessy, которая входит в элитную группу Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). Об этом сообщает CNBC.

Финансовые условия сделки не разглашаются, однако известно, что переговоры о ней начались еще в 2019 году. Генеральный директор Moët Hennessy Филипп Шаус заявил, что бренд хип-хоп-артиста помог привести новых потребителей в сегмент шампанских вин.

«Что мы могли бы привнести в бренд, который и без того очень успешен? Огромную мощь нашей международной дистрибьюторской сети», — сказал Шаус.

Уточняется, что в 2006 году Jay-Z купил 50 процентов акций Armand de Brignac, а восемь лет спустя приобрел оставшуюся долю в компании. В 2019-м его бренд продал более 500 тысяч бутылок. При этом раньше в своих треках музыкант часто упоминал шампанское Cristal, пока управляющий компании Фредерик Рузо не выразил недовольство тем, что представители хип-хоп-культуры уделяют слишком много внимания их продукции. Jay-Z посчитал слова Рузо проявлением расизма и решил заняться собственным брендом шампанского.