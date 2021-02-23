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Синоптик пообещал россиянам резкую оттепель

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам на европейской части страны резкую оттепель. Его слова передает ТАСС.

Как рассказал синоптик, потепление начнется в четверг, 25 февраля. Ночью ожидается до минус десяти градусов, а днем — около двух-четырех градусов ниже нуля. Такие значения выше нормы на шесть-восемь градусов, добавил он. При этом потепление будет сопровождаться дождями и сильным ветром. К примеру, в Москве в течение 24-26 февраля выпадет четверть месячной нормы осадков, а ветер усилится до 15 метров в секунду.

Погодные изменения затронут только западную часть Европейской России. «Остальные регионы останутся верны морозу. И такая погода сохранится до конца месяца», — подчеркнул специалист. Он отметил, что потепление не стоит ассоциировать с приходом весны. «Это просто эпизод резкого и значительного потепления. Март начнется с другой погоды», — заключил Вильфанд.

Ранее о резкой оттепели в европейской части России рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, сразу после праздников — 24 февраля — с запада на центр выйдет атлантический циклон, который принесет потепление.

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