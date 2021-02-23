Наталья Селезнева рассказала о «странно сложившейся жизни» Градовой

Актриса Наталья Селезнева рассказала о «странно сложившейся жизни» коллеги Екатерины Градовой, которая скончалась накануне в возрасте 74 лет, в беседе с «Пятым каналом».

«Как-то странно жизнь ее сложилась. Она пришла к нам в театр, она была в расцвете сил, и красивая очень и играла много, и зрители ее любили за "Семнадцать мгновений весны". Все с таким к ней относились… пиететом что ли, с такой симпатией», — поделилась она.

Однако уход из театра отрицательно повлиял на Градову, добавила артистка. Она также выразила соболезнования в связи с кончиной актрисы, в том числе и зрителям, которые ее любили.

Екатерина Градова умерла 22 февраля. По словам одного из близких к семье актрисы, незадолго до смерти она не жаловалась на плохое самочувствие, хотя и имела ряд хронических заболеваний. Похороны артистки пройдут на Троекуровском кладбище 24 февраля.

Актриса получила зрительское признание после выхода на экраны фильма «Семнадцать мгновений весны». В этой картине Градова сыграла роль радистки Кэт. За всю свою карьеру артистка успела сыграть в 20 театральных постановках, восьми телеспектаклях и четырех фильмах.

В 1982 году Градова получила орден Дружбы народов за заслуги в производстве советских телевизионных фильмов и за активное участие в создании «Семнадцати мгновений весны». Годом позже она получила почетное звание «Заслуженный артист РСФСР».