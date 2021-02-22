Раскрыты обстоятельства смерти Екатерины Градовой

Близкий к семье актрисы Екатерины Градовой источник раскрыл обстоятельства ее смерти. Об этом пишет MK.ru.

Собеседник MK.ru отметил, что артистка ушла из жизни внезапно. Незадолго до смерти она не жаловалась на плохое самочувствие, хотя и имела ряд хронических заболеваний, среди которых был диабет.

Дочь Градовой, актриса Мария Миронова, в момент ее смерти была на Мальдивах. Утром 22 февраля ей позвонили и сообщили о резком ухудшении самочувствия матери. Приехавшие на место врачи скорой помощи констатировали инсульт.

Градову повезли в больницу, где специалисты начали проводить операцию, но сердце актрисы не справилось. Миронова досрочно прекратила отпуск и в ближайшее время прибудет в Москву. Отмечается, что похороны актрисы пройдут на Троекуровском кладбище 24 февраля.

О смерти известной советской артистки ранее на своей странице в Twitter сообщил Андрей Малахов. Актрисе было 74 года.