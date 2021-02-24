Хиллари Клинтон напишет книгу о мировом заговоре

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон напишет книгу в жанре триллер совместно с известной канадской писательницей Луизой Пенн. Об этом сообщается на сайте издательства Simon & Schuster.

Выход книги под названием State of Terror («Государство террора») запланирован на 12 октября. Главной героиней станет госсекретарь, которая недавно была назначена на эту должность в администрации президента.

«Серия террористических атак приводит мировой порядок в хаос, и секретарю поручено собрать команду для раскрытия смертельного заговора — схемы, тщательно спланированной для того, чтобы провести американское правительство, которое опасно оторвано от реальности и власти в тех местах, где это важнее всего», — отмечается на сайте издательства.

Клинтон прежде занимала пост государственного секретаря при администрации 44-го президента США Барака Обамы.. В 2016 году она выдвигалась в качестве кандидата от демократической партии США на выборах президента, однако проиграла республиканцу Дональду Трампу.