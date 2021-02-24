В Чехии предсказали катастрофу из-за коронавируса

Ситуация в Чехии из-за пандемии COVID-19 очень серьезна, в стране опасаются тотальной катастрофы. С таким предсказанием выступил премьер-министр страны Андрей Бабиш, его цитирует РИА Новости.

Он призвал предотвратить возможную катастрофу. «Драматически растет число больных с коронавирусом, находящихся в реанимации и подключенных к аппаратам ИВЛ. Сегодня будем обсуждать ситуацию с медиками, с профсоюзами, с оппозицией. Вечером снова состоится заседание кабмина. Конечно, пока и речи не идет о возобновлении занятий в школах», — подчеркнул Бабиш.

За последние сутки в Чехии зафиксировали 15,6 тысячи новых зараженных коронавирусом. Общее число больных достигло 127,2 тысячи человек, из них 6,8 тысячи госпитализированы.

Власти Чехии уже выпустили указ, по которому жителям республики с 25 февраля в местах скопления людей необходимо носить сразу по две маски. Министр здравоохранения страны Ян Блатны пояснил, что вместо двух масок можно будет носить респираторы без клапана выдоха, обладающие степенью защиты FFP2 или KN95. Также допускаются иные средства с эффективностью фильтрации воздуха не менее 95 процентов.

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