Жителей Чехии обяжут носить одновременно две маски

Жителей Чехии обяжут носить одновременно две медицинских маски или специальные респираторы во всех публичных местах с высокой концентрацией людей. Об этом заявил министр здравоохранения Ян Блатный, передает Expats.cz со ссылкой на Чешское новостное агентство.

Респираторы, маски с наночастицами или сразу две обыкновенных хирургических маски обязательны к ношению в магазинах, общественном транспорте и любых других общественных пространствах. Тканевые маски больше не будут считаться средством защиты. Эти меры вступают в силу с понедельника.

Чешские власти также объявили, что продолжают действовать ограничения на работу магазинов: открытыми остается только часть из них, и в них действуют жесткие правила социальной дистанции. Это связано с тем, что система здравоохранения не справляется с пандемией коронавируса. В том числе, отметили в правительстве, в Чехии свирепствует так называемый «британский штамм» болезни.

За последние сутки, по данным агентства, в Чехии выявлено более 11,5 тысячи новых случаев: это третий день подряд, когда их обнаруживают более 10 тысяч. Больницы страны перегружены, в тяжелом состоянии находится более 1,2 тысячи пациентов с COVID-19.

Использование одновременно двух масок — известная мера для усиления безопасности. В начале февраля глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски посоветовала американцам прибегнуть к ней для защиты от болезни.