Американцам посоветовали носить двойную маску для защиты от коронавируса

Глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски посоветовала американцам носить двойную маску для защиты от коронавируса. Ее слова передает телеканал Fox23.

По словам Валенски, эффективности защиты маски способствует проволока для носа, завязывание тесемок на ушах, а также тканевая маска поверх медицинской или одноразовой. Согласно результатам исследования американского регулятора, двойная маска позволила задержать 92,5 процента частиц, которые выделялись при имитации кашля. При этом одна лишь медицинская маска блокировала только около 42 процентов частиц.

Кроме того, двойная маска вокруг кашляющих людей без маски защищает на 83 процента, тогда как одинарная маска справляется лишь с 66 процентами частиц, говорится в исследовании. Лучшая защита достигалась, когда обе стороны, участвующие в исследовании, использовали либо двойную маску, либо завязывали и заправляли их. В первом случае удалось блокировать 96,4 процентов частиц, во втором — почти 96 процентов.