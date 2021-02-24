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В Госдуме отреагировали на идею Михалкова о лишении гражданства России

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Фото: Алексей Смагин / «Коммерсантъ»

Инициатива режиссера Никиты Михалкова лишать российского гражданства за призывы к санкциям против России противоречит Конституции, заявил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Его цитирует РИА Новости в среду, 24 февраля.

Он напомнил, что гражданство, согласно Конституции, не отчуждаемо по рождению, человек может отказаться от него только самостоятельно.

17 февраля кинематографист высказал мнение, что необходимо вернуть в российское законодательство статью о лишении гражданства. По его мнению, необходимо бороться с людьми, протестующими против беззакония путем призывов к ограничительным мерам. Он пояснил, что с коррупцией нужно бороться другими методами.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предложение режиссера, отметил, что вопрос актуальный, так как «сплошь и рядом происходят злоупотребления разного рода рестрикциями». При этом свое мнение по данной теме Песков отказался озвучить.

В свою очередь, телеведущий Владимир Познер считает, что Михалков подобными предложениями тянет страну «во времена СССР». Он напомнил, что человека нельзя лишать гражданства по факту рождения.

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