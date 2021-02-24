Россиянин съел явку с повинной в зале суда

В Турочакском районном суде россиянин съел явку с повинной и стал фигурантом нового уголовного дела. Об этом сообщает РИА Новости.

Обвиняемый в хищении чужого имущества россиянин в ходе ознакомления с материалами уголовного дела достал из него протокол явки с повинной, порвал на мелкие кусочки и съел.

Документ удалось восстановить, россиянина приговорили к пяти годам и месяцу колонии общего режима. Кроме того, в его отношении возбуждено новое уголовное дело по части 1 статьи 294 («Вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия») УК РФ.

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