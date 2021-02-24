Сотня людей едва не погибла в пурге на границе с Россией

Более ста человек застряли на российской дороге из-за мощной пурги в районе границы Оренбургской области и Казахстана. Об этом со ссылкой на данные директора Межнационального информационного центра Нурзиды Бенсгиер пишет E1.RU.

По словам собеседницы портала, ее знакомые отправились в Орск из Екатеринбурга на автомобиле и едва не погибли. В общей сложности около 40 машин с людьми провели 20 часов на заметенной плотным слоем снега трассе.

«Люди в панике и истерике, звонили, прощались с родными, МЧС не может к ним пробиться, дает противоречивые ответы на обращения», — поделилась Бенсгиер. На размещенных в сети кадрах было видно, что сугробы достигли высоты примерно в два человеческих роста.

Позднее стало известно, что пассажиров и водителей застрявших авто эвакуировали — все 112 человек, в том числе 15 детей, были доставлены на снегоходах в ближайшую деревню Бородиновка и временно размещены в здании местной школы.

23 февраля сообщалось, что двое катавшихся на сноуборде туристов провалились под снег, упали вниз на четыре метра и зависли над 15-метровой расщелиной. Вспоминая произошедшее, девушка рассказала, что около 20 минут провисела над пропастью, в то время как над ней висел друг. Все это время она думала о том, как сорвется, молилась и ждала.