Изнасилованная коллегой в офисе министра обороны Австралии обратилась в полицию

Экс-сотрудница правительства Австралии Бриттани Хиггинс, изнасилованная коллегой в офисе министра обороны страны, подала жалобу в полицию. Об этом пишет ABC News.

По словам девушки, это произошло в 2019 году в офисе тогдашнего министра обороны Линды Рейнолдс. Вскоре после инцидента обратилась в полицию, но тогда решила не подавать жалобу из опасений за свою карьеру. Вместо этого Хиггинс рассказала о случившемся AFP.

Однако сейчас девушка решительно настроена на то, чтобы «правосудие свершилось»: она уже обратилась в полицию и подала жалобу. «Во-первых, я хочу, чтобы полиция провела всестороннее расследование того, что со мной случилось (…) и чтобы преступник предстал перед лицом закона», — рассказала Хиггинс.

Глава МВД Австралии Питер Даттон прокомментировал случившееся и подтвердил, что AFP действительно уведомило его об изнасиловании в офисе главы Минобороны. По его словам, это произошло всего за несколько дней до того, как Хиггинс рассказала свою историю широкой общественности. При этом AFP должно сообщать главе МВД заранее обо всех «политически чувствительных» расследованиях.

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