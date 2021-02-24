Полицейский в США придушил мужчину коленом и довел его до смерти

Житель Калифорнии скончался после того, как полицейский применил против него удушающий прием с использованием колена. Об этом сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на семью погибшего.

Инцидент произошел 23 декабря в городе Антиок в штате Калифорния, но о нем стало известно только сейчас. Семья 30-летнего Анджело Кинто вызвала полицию, когда у мужчины случился приступ паранойи. К моменту прибытия полицейских Кинто уже начал успокаиваться в объятиях матери, однако один из офицеров повалил его на пол и давил коленом на его шею на протяжении пяти минут, пока мужчина не потерял сознание.

Когда Кинто перевернули на спину, его лицо было в крови. Он скончался через три дня в больнице, не приходя в сознание. На прошлой неделе семья Кинто подала в суд на полицейских, обвинив их в убийстве.

Кинто родился на Филиппинах. Он служил в Военно-морских силах США, в 2019 году был с почестями отправлен в запас из-за аллергии. По словам семьи, Кинто большую часть жизни страдал от депрессии. Его состояние сильно ухудшилось после того, как в 2020 году на него напали неизвестные. Он очнулся в больнице с серьезными травмами, но не помнил, что с ним произошло. После этого у него начались приступы паранойи и панические атаки.

В США в мае прошлого года начались акции за права темнокожих под лозунгом Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Поводом стал резонансный случай гибели при грубом задержании афроамериканца Джорджа Флойда: он был удушен коленом при аресте. Вскоре действия полиции стали причиной массовых погромов по всей стране. Протестующие заявляли о несправедливом отношении к темнокожим.