Меган Маркл и принц Гарри получили эмоциональное письмо от королевы

Герцог и герцогиня Сассекские получили эмоциональное письмо от королевы Великобритании. Об этом сообщает Daily Star.

По данным источников, приближенных к монаршей семье, Елизавета II отправила принцу Гарри и его жене Меган Маркл послание, в котором прокомментировала их решение покинуть Великобританию, перестать исполнять обязанности старших членов королевской семьи и обрести финансовую независимость.

Отмечается, что королева направила письмо около двух недель назад, до того, как лишила Гарри и Меган статуса покровителей ряда учреждений и благотворительных организаций. Букингемский дворец отказался раскрывать содержание письма, уточнив, что оно отражало мысли Ее Величества касательно государственной службы.

Ранее Букингемский дворец объявил, что принц Гарри и его супруга не вернутся к исполнению обязанностей старших членов британской королевской семьи. При этом Гарри и Меган сохранят за собой титулы герцога и герцогини Сассекских, которые были пожалованы им в качестве свадебного подарка. Формально супруги остаются «Его и Ее королевским высочеством», однако, как и прежде, у них нет права использовать эти титулы.

Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal.

После заключения договора с видеосервисом Netflix Гарри и Меган достигли финансовой независимости от королевской семьи. 14 февраля они объявили, что ожидают второго ребенка.