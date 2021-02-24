Военный пилот обвинил яму в аварии боевого вертолета на полмиллиарда рублей

В Новосибирске кассационный военный суд рассмотрит жалобу офицера Андрея Полонского, осужденного за аварию вертолета — постановщика помех Ми-8МТПР-1: пилот и его адвокаты требуют отменить судебные решения с иском более чем на полмиллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По мнению защиты Полонского, «руление вертолета проводилось по полосе, имевшей недопустимые дефекты», в том числе ямы.

Инцидент произошел 5 сентября 2019 года. Ми-8МТПР-1 под управлением командира экипажа Полонского приземлился для дозаправки на военный аэродром Саратов-Сокол. Во время взлета лопасти задели поверхность, вертолет потерял управление, упал и загорелся. Экипаж успел покинуть борт.

Саратовский гарнизонный военный суд приговорил Полонского к четырем годам условно за нарушение правил полета и взыскал в пользу Минобороны 597 миллионов рублей в счет стоимости машины.

Защита осужденного указывает, что «руление вертолета проводилось по полосе, имевшей недопустимые дефекты», Полонский утверждает, что колесо попало в яму при рулении, а тушила машину не предназначенная для этого техника, прибывшая с большим опозданием.