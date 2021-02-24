Эксперт раскрыл методы достижения Распутиной «кукольного» лица

Пластический хирург Владимир Плахотин раскрыл стоимость процедур, которые применяет российская певица Маша Распутина для поддержания красоты. Слова эксперта приводит портал iReactor.

«На все лицевые операции Распутина потратила до полутора миллионов рублей, а на поддержание внешности уходит 50 тысяч рублей в месяц. Она может себе это позволить», — заявил специалист.

Он также отметил, что благодаря нескольким методам знаменитости удалось достичь «кукольной» внешности. Для этого Распутина делала подтяжку подбородка, SMAS-лифтинг, который корректирует овал лица, а также процедуру под названием «булхорн». Кроме того, по мнению Плахотина, исполнительница скорректировала форму губ и мочек ушей. «Мочки очень выдают возраст. Наверняка они подрезаны и побелены», — объяснил он.

Ранее хирург назвал отрицающих пластику знаменитостей и показал их старые и новые фото на видео в TikTok. Врач по имени Ли считает, что телезвезда Кайли Дженнер с помощью инъекций добилась более очерченных скул, а также она удалила жир из щек. Кроме того, супермодель Белла Хадид изменила форму носа, сделала липосакцию шеи и подтяжку бровей.