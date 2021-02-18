Хирург назвал отрицающих пластику знаменитостей и показал их старые и новые фото

Американский хирург назвал возможные пластические операции знаменитостей, которые отрицают хирургические вмешательства. Слова медика приводит Daily Mail.

Врач по имени Ли (Lee) поделился серией видео в TikTok, в которых сравнил внешность звезд, показав их старые и новые фото. Так, например, по мнению эксперта, помимо увеличения губ телезвезда Кайли Дженнер с помощью инъекций добилась более очерченных скул, а также удалила жир из щек. Кроме того, по его мнению, она делала ринопластику и подтяжку бровей. Сама Дженнер отрицает все слухи о пластике лица.

В то же время Ли заявил, что супермодель Белла Хадид изменила форму носа, сделала липосакцию шеи и подтяжку бровей. Вдобавок он считает, что манекенщице ввели филлеры в щеки и лоб, чтобы изменить пропорции ее лица. Хадид, в свою очередь, утверждает, что никогда не обращалась к косметологам и хирургам.

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Согласно материалу, к пластическим операциям и косметологическим процедурам прибегла певица Ариана Гранде. «Она сделала подтяжку бровей, блефаропластику, ринопластику и операцию на подбородок», — заявил доктор Ли. Поп-исполнительница всегда объясняла журналистам и фанатам, что стала выглядеть лучше не из-за хирургического вмешательства, а вследствие полового созревания.

Специалист утверждает, что помимо пластики лица, звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Хлои Кардашьян прибегла к липосакции для улучшения фигуры. «Еще она поставила виниры и увеличила губы», — заключил Ли.

Помимо перечисленных знаменитостей, он предположил наличие пластических операций у актрис Деми Мур и Эшли Тисдейл, а также у модели Кендалл Дженнер.

В феврале российский хирург назвал возможные пластические операции на лице бизнесвумен Оксаны Самойловой. Тимур Шарвадзе убежден, что ей провели успешную ринопластику и исправили форму подбородка.