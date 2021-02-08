Хирург перечислил возможные пластические операции на лице Оксаны Самойловой

Российский хирург перечислил возможные пластические операции, к которым прибегла супруга рэпера Джигана и бизнесвумен Оксана Самойлова. Слова врача Института пластической хирургии и косметологии Тимура Шарвадзе приводит Peopletalk.

Специалист рассказал, что, по его мнению, владелица бренда Sammy Beauty делала как минимум пять хирургических операций и косметологических процедур. Так, например, он убежден, что ей провели успешную ринопластику, чтобы избавиться от утолщенного кончика носа.

Помимо этого, Шарвадзе считает, что Самойловой исправили форму подбородка, сделав его более заостренным. Отмечается, что такого эффекта можно добиться с помощью импланта или филлеров.

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Хирург также обратил внимание на то, что жена рэпера изменила верхнюю часть лица, а именно приподняла брови. Врач предположил, что женщина делала инъекции ботулотоксина или эндоскопическую подтяжку. «Такого же эффекта можно добиться нитевыми методиками», — добавил он.

Согласно материалу, острые скулы Самойловой — это результат удаления комков биша. Кроме того, по словам Шарвадзе, предпринимательница пользуется инъекциями гиалуроновой кислоты в областях скул, губ и носогубных складок.

При этом хирург отмечает, что бизнесвумен точно не прибегала к блефаропластике (операция по изменению формы век, разреза глаз — прим. «Ленты.ру»). «Это видно по характерному нависанию, начинающейся А-деформации — это когда складка верхнего века не повторяет контур ресниц, а представляет собой букву "А"», — объяснил специалист.

В феврале бизнесвумен Оксана Самойлова нашла способ избавить своего ребенка от торчащих ушей. 32-летняя знаменитость показала в сторис в соцсетях, как она исправляет лопоухость сына с помощью специальных корректоров для ушей.