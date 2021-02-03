Супруга рэпера Джигана, владелица косметического бренда Sammy Beauty Оксана Самойлова нашла способ избавить своего ребенка от торчащих ушей. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram.

32-летняя знаменитость показала в сторис в соцсетях (на данный момент они удалены), как она исправляет лопоухость сына с помощью специальных корректоров для ушей. На размещенных кадрах Самойлова демонстрирует разницу между исправленным и не приклеенным к голове ухом. «Работает», — заключила бизнесвумен.

Самойлова объяснила подписчикам, что наклейки полностью безопасны для детей.

Ранее в декабре мужчина потратил миллионы рублей на пластику ради ушей эльфа. 29-летний публицист Луис Падрон (Luis Padron) рассказал, что для достижения желаемой внешности он шесть раз менял цвет глаз и форму ушей, чтобы добиться внешности эльфа.