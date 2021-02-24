Парень «улучшил» фигуру любившей его девушки в фотошопе и вызвал гнев в соцсетях

Парень изменил параметры тела своей девушки на снимке с помощью фотошопа и вызвал гнев пользователей сети. Об этом сообщает The Sun.

Блогерша опубликовала видео в TikTok и рассказала, как ее обидел молодой человек, которого она любила на протяжении нескольких нет. По ее словам, он прислал ей отредактированный кадр, на котором она выглядит худее, чем в реальной жизни, со словами: «Я бы хотел, чтобы ты была такой».

Автор ролика сравнила свою настоящую фигуру и «улучшенный» снимок. «Я в замешательстве, неужели я выгляжу полной? Мое сердце разбито», — написала девушка в описании к посту, который просмотрели больше двух миллионов человек.

Комментаторов разозлил поступок молодого человека, из-за чего они принялись делать комплименты героине материала. «Не слушай его, ты выглядишь прекрасно», «Больше никогда не общайся с ним», «Ты выглядишь нездоровой на фото с ретушью, я в шоке», «Ты прекрасна такой, какая есть. Прекрати общение с этим придурком», — писали юзеры.

Ранее в феврале фанаты нашли нелепый фотошоп на снимке Кендалл Дженнер и возмутились. На размещенном снимке 25-летняя модель запечатлена в белье бренда Skims. Создательница Instagram-аккаунта @problematicfame обвинила манекенщицу в чрезмерном применении фотошопа.