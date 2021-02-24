Российская писательница найдена мертвой в своей квартире

В Москве найдена мертвой писательница Аделина Шелдон. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По его данным, 20-летнюю девушку обнаружили мертвой в своей квартире. Сообщается, что на протяжении последних нескольких дней она ничего не ела. Однако на данный момент остается неизвестным, по каким причинам писательница голодала.

Российская писательница вела активный образ жизни. Также она отмечала, что предпочитает «приближенную к историческим нормам» здоровую пищу и не любит запретов и ограничений.

Аделина Шелдон является автором книги «Венценосные» о французской королевской семье.

Ранее в своей квартире в Москве был найден мертвым актер Дмитрий Писаренко. Он перестал выходить на связь с родственником. Тот приехал к артисту домой, однако дверь ему никто не открыл. Мужчина вызвал сотрудников полиции, которые вскрыли дверь и обнаружили тело.