Умер киновед и сценарист Даль Орлов

Умер советский и российский киновед, драматург и сценарист Даль Орлов. Об этом сообщает агентство «Москва».

В пресс-службе Союза кинематографистов России заявили, что заслуженный деятель искусств РСФСР скончался в возрасте 86 лет. Причина смерти не уточняется.

Даль Орлов родился 10 февраля 1935 года в селе Раздольное. В 1957 году окончил филологический факультет МГУ, после чего работал заместителем главного редактора журнала «Искусство кино». С 1978 по 1986 год занимал пост главного редактора журнала «Советский экран». Даль был не только членом Союза кинематографистов России, но также входил в Союз писателей СССР, Союз журналистов России и Российское театральное общество.

Орлов написал сценарии к таким фильмам, как «Лидер», «Репортаж из бездны», «Смерть за кулисами», «Быстрее собственной тени» и «Капабланка». Он также был автором ряда пьес, среди которых «Ясная Поляна», «Зеленые братцы», «Наташа Ростова» и «Волшебный пароль».