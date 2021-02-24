В сети разгадали скрытое послание на парашюте марсохода

Пользователь Twitter Максенс Абела (Maxence Abela) вместе с отцом разгадали секретное послание, оставленное создателями марсохода Perseverance на парашюте аппарата. Оказалось, что там зашифрована фраза одного из президентов США и местоположение базы NASA.

Мужчина объяснил, что разноцветный узор поделен на четыре круга неслучайно: например, во внешнем круге были спрятаны координаты Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадине (штат Калифорния). При этом последовательность закрашенных и пустых клеток — это спрятанный двоичный код. Если перевести его в буквенное значение, получится фраза Dare mighty things («Отважьтесь на великие поступки»). Это цитата 26-го президента США Теодора Рузвельта, ставшая впоследствии девизом лаборатории реактивного движения NASA.

Шифр разгадали всего через несколько часов после того, как посадку Perseverance на Марс показали на видео. Прыткость пользователей вскоре оценил главный инженер марсохода Адам Стельцнер (Adam Steltzner). В своем Twitter| он опубликовал расшифровку послания и поздравил людей, которым удалось найти правильный ответ.